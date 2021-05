Supreme apre a Milano il suo primo store italiano

Supreme apre a Milano il suo primo store italiano: l'inaugurazione giovedì 6 maggio in corso Garibaldi, angolo piazza San Simpliciano. Un bel segnale di ripresa e rilancio per il capoluogo meneghino, con la concretizzazione di un rumor che circolava da anni: si tratta del 13esimo negozio Supreme al mondo, annunciato dal noto brand di streetwear da una campagna di affissioni pubblicitarie e maxi schermo luminoso in piazza XXV Aprile. L'apertura, ricorda Pambianconews, era inizialmente prevista per l'estate. A novembre c'è stata anche l'acquisizione del marchio da parte di Vf Corporation, per 2,1 miliardi di dollari.