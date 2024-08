Sustainability Linked Loan per ICS Maugeri

A seguito di un finanziamento sindacato stipulato nel 2022 con un pool di quattro banche (Banco BPM, ING, Intesa Sanpaolo – Divisione IMI CIB e Banca Popolare di Sondrio), ICS Maugeri (prima Società Benefit in Italia nel settore Healthcare) nel 2023 ha esercitato l’opzione che, con l’approvazione delle banche, ha trasformato l’operazione in un Sustainability-Linked Loan. La formula del finanziamento incorpora ora un meccanismo che incentiva, con un aggiustamento in termini di pricing, l’azienda a raggiungere determinati obiettivi annuali definiti rispetto a materiali metriche di sostenibilità (KPI) previste contrattualmente. I KPI sono stati definiti seguendo i "Sustainability Reporting Standards" della Global Reporting Initiative pubblicati nel 2021.



ING e Intesa Sanpaolo - Divisione IMI CIB, hanno agito in qualità di Sustainability Coordinator. Alla data del primo test (su dati 2023), ICS Maugeri conferma di avere raggiunto gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2, di riduzione dei consumi energetici e di incremento delle ore di formazione non obbligatorie del personale dipendente.

Nuovo Piano strategico di Sostenibilità 2024-2026

Conclusa la rendicontazione del Piano 2021-2023, Maugeri ha definito il nuovo Piano strategico di Sostenibilità 2024-2026, completo di strategie, obiettivi, indicatori e target quantitativi da raggiungere, il tutto corredato da specifiche azioni da intraprendere e relativo cronoprogramma. Rispetto al piano precedente si consolidano gli impegni sulla dimensione ambientale e si introducono quelli economici e di governance. Le priorità dell’area sociale sono organizzate sulla base di diritti e bisogni dei diversi stakeholder.