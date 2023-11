Sustainability Winter School: scuola di formazione su acqua, clima, ambiente

Si chiama Sustainability Winter School ed è la prima scuola di alta formazione per la gestione della transizione green, interamente dedicata ai giovani amministratori pubblici della Lombardia. La scuola nasce con l'obiettivo di formare la pubblica amministrazione che dovrà dare risposte efficaci e, spesso, anche urgenti, a questioni come Green New Deal, progetti del PNRR, i progetti legati alla transizione ecologica ed energetica, la gestione problematica delle acque, gli investimenti in infrastrutture essenziali per l’intera regione.

La scuola è ideata da Gruppo CAP insieme a Città metropolitana di Milano, ANCI Lombardia, ATO Città metropolitana di Milano, Utilitalia, Accademia dei Servizi Pubblici e Conservizi Lombardia, ha il patrocinio di Regione Lombardia e offre agli amministratori under 40 contenuti di altissimo livello grazie a partner quali From, ASVIS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, Fondazione per la Sostenibilità Digitale, FERPI, WWF e CMCC Centro euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici.

Sustainability Winter School: presentazione il 29 novembre

L'iniziativa sarà presentata ufficialmente presso la sede di Gruppo CAP in via Rimini 38, Milano mercoledì 29 novembre alle 17. Saranno presenti Yuri Santagostino - presidente Gruppo CAP, Francesco Vassallo - vicesindaco Città metropolitana di Milano, Mauro Guerra - presidente Anci Lombardia, Italia Pepe - direttore generale Ato Città metropolitana di Milano, Giuseppe Viola - direttore generale Confservizi Cispel Lombardia, Filippo Nani - presidente Ferpi, Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, Paola Brambilla - coordinatrice Comitato Giuridico WWF Italia, Paola Mercogliano - responsabile ricerche CMCC Centro euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, Luciano Guglielmi - direttore Comitato di Indirizzo Fondazione per la Sostenibilità Digitale