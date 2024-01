Suv fermo con le quattro frecce, Striscia pizzica Chiara Ferragni

Un'auto in sosta irregolare è probabilmente l'ultimo dei problemi per Chiara Ferragni in questo periodo. Ma i riflettori sull'influencer sono ormai costantemente accesi e Striscia la Notizia non si è fatta perdere l'occasione per cercare di mettere in difficoltà la moglie di Fedez. Giovedì 18 gennaio è andato in onda il servizio che mostra il Suv di Chiara Ferragni fermo con le quattro frecce in via Montenapoleone, a Milano.

Brumotti consegna la "merdina" a Chiara Ferragni

E' intervenuto l'inviato Vittorio Brumotti che ha atteso l'influencer per consegnarle la "merdina", il sarcastico trofeo abitualmente riservato a chi occupa la strada in posti riservati a disabili e pedoni. Incalzata, la Ferragni ha risposto a Brumotti "Hai ragione"