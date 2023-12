Svaligiato l'appartamento di Eiko Koga (Mitsubishi). Furto da 250mila euro

Sono bastate un paio d'ore per effettuare il colpo da 250 mila euro nel Quadrilatero della Moda, ai danni di Eiko Koga, presidente e Ceo di Mitsubishi Italia. E' successo nel tardo pomeriggio di domenica, quando i ladri sono entrati indisturbati all'interno di un palazzo ottocentesco, con doppio affaccio su via della Spiga e via Senato, uno dei più prestigiosi nel quartiere del lusso. A dare l'allarme è stato lo stesso Koga intorno alle 19, che in quella magione abita con la 41enne consorte. Ai poliziotti delle volanti il manager ha spiegato di essere appena rientrato da una passeggiata con la moglie. La coppia era uscita alle 17 senza inserire l'allarme. Al ritorno avevano trovato la porta di casa aperta e l'appartamento sottosopra.

Il bottino da 250mila euro

La vittima ha fatto un breve elenco del contenuto. Gli incursori hanno puntato su una piccola cassaforte, attaccata al muro. All'appello mancherebbero un orologio Cartier, un Rolex e una ventina tra collier, anelli e bracciali appartenenti alla consorte. Il valore approssimativo è stato stimato in 250mila euro ma un inventario più preciso sarà presentato in sede di denuncia, dopo aver controllato ulteriori eventuali ammanchi nel resto della casa. La Scientifica ha effettuato un dettagliato sopralluogo a caccia di eventuali impronte digitali o tracce biologiche. Le telecamere interne dell'appartamento non erano attive, così come l'antifurto, al momento dell'incursione. Per la caccia al ladro, dunque, gli investigatori partiranno dalle immagini a circuito chiuso del palazzo.