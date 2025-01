Sviluppo urbanistico e rigenerazione urbana: il convegno di Forza Italia in Regione Lombardia

"Lo sviluppo urbanistico a Milano e in Lombardia non deve fermarsi!": nei giorni in cui infuria il dibattito sul Salva Milano, appare quanto mai tempestivo l'incontro promosso dal Gruppo consiliare di Forza Italia in Regione Lombardia e da Milano Merita di +. L'appuntamento di giovedì 30 gennaio alle 18 al Palazzo Pirelli (via Filzi 22 Milano) vede la presenza dei rappresentanti delle categorie maggiormente coinvolte dall'attuale stallo dell'urbanistica milanese. Con l'obiettivo di riportare al centro del discorso il tema della rigenerazione urbana. Partecipano infatti Regina De Albertis, presidente ASSIMPREDIL ANCE, Federico Filippo Oriana, pesidente ASPESI - Unione Immobiliare, Federico Aldini, presidente dell’Ordine degli Architetti Milano, Fabio Todarello, Avvocato Urbanista, Gianni Verga, Collegio degli Ingegneri e Architetti. Introduzione e moderazione affidata al consigliere comunale Alessandro De Chirico, conclusioni con il consigliere regionale Giulio Gallera.