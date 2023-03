"Swing", al FuoriSalone un'installazione di Stefano Boeri



In occasione del FuoriSalone 2023, nell'ambito della mostra-evento Interni Design Re-Evolution, Amazon darà vita a "The Amazing Playground", un ampio spazio interattivo ed esperienziale con protagonista "Swing", un'installazione a cura di Stefano Boeri Interiors, che include una selezione di prodotti di arredo di design per la casa disponibili su Amazon, collocata nel Cortile della Farmacia dell'Università degli Studi di Milano, dal 17 al 26 aprile, "Swing" è un'altalena speciale dalla forma circolare che trae ispirazione dal Surrealismo spagnolo del primo Novecento e dal Circo Americano di Madrid, dove erano protagoniste alcune performance di artisti che leggevano seduti su un'altalena, giocando sulle ambiguità di un'oratoria letteralmente "sospesa" tra umorismo e delirio, gioia e cultura.

"Swing" mette insieme spazio, tempo e ritmo e vuole essere anche una celebrazione del tempo libero, un'occasione per riscoprire il piacere del tempo della leggerezza e del divertimento dedicato anche allo shopping online di prodotti di arredo, oggi un'esperienza sempre più semplice e piacevole come giocare all'aria aperta.