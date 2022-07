Tajani all'Anpal Servizi: le congratulazioni di Bonini (Cgil)

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano - "A nome di tutta la Cgil Milano esprimo vivissimi complimenti a Cristina Tajani che assume l’incarico di Presidente di Anpal Servizi”, scrive Massimo Bonini, segretario della Cgil di Milano. “Negli anni in cui ha ricoperto l’incarico di Assessora al Lavoro del Comune di Milano ha saputo dimostrare grandi capacità di innovazione e inclusione in un’epoca di trasformazioni epocali lavorando attraverso il metodo della partecipazione con le parti sociali. Grazie al suo lavoro la città ha giocato un ruolo fondamentale nell’analisi dei cambiamenti in atto nel modo del lavoro. Siamo certi che saprà replicare anche nel nuovo incarico quanto fatto negli anni passati in un luogo che riteniamo strategico per il rafforzamento occupazionale in termini di qualità, formazione e politiche attive", ha concluso Bonini.