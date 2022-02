Tananai, tour sold out: nuova data a Milano

Momento d'oro per Tananai: l'ultimo posto in classifica a Sanremo sta in realtà portando grande fortuna al cantante. La sua canzone Sesso occasionale è infatti tra le più passate in radio. Ed anche il suo tour si preannuncia un grande successo. Non è bastato infatti annunciare lo spostamento dei live in palazzetti più grandi che già si sono registrati i sold out.

Tananai, il tour: la seconda data al Fabrique di Milano

E così il cantautore ha già aggiunto un altro appuntamento a Milano: oltre alla data del 16 maggio al Fabrique, ormai esaurita, se ne è aggiunta una seconda il 23 maggio, sempre al Fabrique. In mezzo, il 18 maggio, Tananai si esibirà all'Atlantico Live di Roma.

Chi è Tananai: vero nome e significato dello pseudonimo

Chi è Tananai? Il suo vero nome è Alberto Cotta Ramusino ed è nato a Milano l'8 maggio del 1995. E' cresciuto a Cologno Monzese ed ha iniziato a farsi conoscere con alcuni brani pubblicati su SoundCloud nel 2014. Sono seguiti i primi contratti con Sony e Columbia, per poi passare alla Universal, con cui ha pubblicato l'album di debutto con lo pseudonimo Not for Us. Poco dopo, il passaggio al nuovo nome d'arte, il cui suono riprende un vecchio rimprovero dialettale di suo nonno e che significa grossomodo "piccola peste".

Tananai: le canzoni più famose e la partecipazione a Sanremo

Il singolo del successo è Baby Goddamn, pubblicato nel 2020 e divenuto virale su Spotify Italia. Dopo il secondo posto a Sanremo Giovani con Esagerata, la partecipazione al festival con Sesso Occasionale. E' arrivato ultimo, ma questo non sembra aver stroncato la sua carriera. Anzi. Ora forse sogna un percorso simile a quello di un altro celebre ultimo classificato di Sanremo come Vasco Rossi...