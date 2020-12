Tangenti: ridotta in Appello pena a ex primario del Pini di Milano

E' stata ridotta di quattro mesi in Appello la pena per Bruno Marelli, ex primario del Cto di Milano, condannato in primo grado (con rito abbreviato) a 3 anni per tangenti sulle forniture di protesi ortopediche all'ospedale. Secondo le accuse avrebbe preso parte di tangenti per protesi che venivano poi impiantate da altri, e che ammontavano al 10% circa della somma pagata per acquistarle. Per il medico, dunque, una condanna a due anni e 8 mesi dopo l'udienza che si e' tenuta davanti alla quarta penale d'Appello.

Il collegio guidato dal giudice Giuseppe Ondei ha infatti escluso un'aggravante. Nello stesso processo, dopo le indagini condotte dal pm Eugenio Fusco, avevano patteggiato (con pena sospesa) Carmine Cucciniello (due anni) e Fiorello Lonati (un anno e 6 mesi), rispettivamente ex responsabile di Ortopedia correttiva ed ex chirurgo, i quali hanno anche risarcito i danni all'Istituto Gaetano Pini, di cui il Cto fa parte. Confermate anche le provvisionali di 15 mila euro in primo grado a favore del Pini, dell'Ordine dei medici di Milano e del Cto. Il processo e' uno stralcio di quello sul presunto sistema di tangenti con al centro l'ex primario Norberto Confalonieri.