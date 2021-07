Tangenti:'sistema Caianiello', a processo Lara Comi e altri



Sono stati mandati a processo a Milano oltre 60 imputati, tra cui l'ex eurodeputata di FI Lara Comi, l'ex vicecoordinatore lombardo 'azzurro' ed ex consigliere comunale milanese Pietro Tatarella e il consigliere lombardo e collega di partito Fabio Altitonante, che hanno scelto il rito ordinario nel procedimento a carico di oltre un centinaio di persone scaturito dalla riunione di quattro filoni dell'inchiesta 'mensa dei poveri' su un presunto "sistema" di mazzette, appalti, nomine pilotate e finanziamenti illeciti in Lombardia. A deciderlo e' stato il gup Natalia Imarisio.



Il processo con rito ordinario si aprira' il prossimo 18 novembre davanti alla sesta sezione penale del Tribunale. Rimangono in udienza preliminare circa una trentina di imputati che hanno chiesto i riti alternativi, tra cui il patteggiamento, la sospensione della processo con la messa alla prova e il giudizio abbreviato.