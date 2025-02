Tangenziale di Varese A60: per un anno sconto del 50% sui pedaggi

Uno sconto del 50% sui pedaggi per chi utilizza abitualmente la Tangenziale di Varese A60. Una misura voluta da Regione Lombardia, insieme a Concessioni Autostradali Lombarde (Cal) e Autostrada Pedemontana Lombarda (Apl), che sara' attiva dal primo marzo 2025 interessando i veicoli di classe 1 (auto e moto) e di classe 2 (auto con rimorchio e furgoncini). Nel dettaglio, potranno usufruire dell'agevolazione i viaggiatori dotati di una metodologia automatica di pagamento (Telepedaggio o Conto Targa). Sara' applicato uno sconto del 50% sui pedaggi che scattera' a partire dal decimo giorno di transito del mese e sara' garantito per tutti i transiti effettuati nell'arco dello stesso mese, inclusi quelli antecedenti alla soglia per accedere all'agevolazione.

Fontana: "Attenzione alle necessità di cittadini e sistema economico"

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sottolinea come "l'iniziativa sia un ulteriore segno concreto dell'attenzione che riserviamo alle necessita' dei cittadini e del sistema economico e produttivo nel suo complesso. Siamo una terra dinamica, che si muove per lavorare e generare benessere: come Regione dimostriamo con i fatti un impegno costante a favore del territorio riuscendo ad attivare, come in questo caso, misure in grado di offrire benefici tangibili anche sul tema cruciale delle infrastrutture e della mobilita'. Abbiamo lavorato con il consueto pragmatismo lombardo, insieme a tutti i soggetti coinvolti, per raggiungere questo risultato assolutamente rilevante", conclude il governatore Fontana.

Tangenziale Varese: la sperimentazione durerà un anno

La sperimentazione durera' un anno. La cadenza di queste agevolazioni e' mensile e prevede che alla fine di ogni mese il conteggio dei giorni venga automaticamente azzerato. Per i veicoli di classe 3 (furgoni, camion e pullman) e classe 4 (TIR e veicoli di classe 3 con rimorchio), invece, resta invariata la promozione attualmente vigente, che prevede l'applicazione di uno sconto del 20% per i pedaggi a partire dal sesto giorno di transito nell'arco dello stesso mese.