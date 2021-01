Tapiro d'oro ad Attilio Fontana, Valerio Staffelli a Palazzo Lombardia

Tapiro d'oro ad Attilio Fontana dopo la disputa sulla errata compilazione dei dati inviati al Governo che hanno comportato per la Lombardia l'attribuzione della zona rossa. Valerio Staffelli si è aggirato a lungo in Piazza Città di Lombardia, nei pressi del Palazzo della Regione dove si trova l'ufficio di Fontana, in attesa di consegnare il Tapiro d'oro di 'Striscia la Notizia' al presidente lombardo. A inizio gennaio il Tapiro d'oro era stato consegnato a Giulio Gallera per le dichiarazioni rilasciate sulla campagna vaccinale e sui medici in ferie che aveva sollevato un polverone.