Tapiro d'oro al sindaco di Milano Beppe Sala

Ieri sera a Striscia la notizia è andato in onda il servizio con la consegna del Tapiro d'oro al sindaco di Milano Beppe Sala, che ha invitato i suoi concittadini a tenere basso il riscaldamento in casa per ridurre l'inquinamento e anche risparmiare sulla bolletta. Questa l'accusa del tg satirico di Mediaset: Sala predica bene, ma - pare - razzola male: a Palazzo Marino infatti la temperatura registrata in alcuni ambienti supera i 25 gradi, in barba alle misure stabilite dal Ministero della transizione ecologica che ha fissato a 19 gradi la temperatura massima degli ambienti riscaldati. Intercettato da Valerio Staffelli, Sala ha dichiarato: "Se è così è profondamente sbagliato perché dovremmo dare il buon esempio. Il problema va risolto. Farò una verifica e lavoreremo su questo. Sono strutture molto vecchie e la regolazione non è semplice. Nel mio ufficio sicuramente ho il riscaldamento spento, posso farle vedere la collezione di pullover che indosso".