Tarantino a Milano: migliaia di fan per la presentazione del suo libro

Tarantino a Milano per presentare il suo libro alla Milanesiana

Il regista americano Quentin Tarantino e' arrivato alla libreria Mondadori di piazza Duomo a Milano ospite della rassegna 'La Milanesiana'. Il pluripremiato maestro del cinema, autore di successi come 'Pulp fiction', 'Le Iene', 'Kill Bill', in jeans scuri, mascherina, maglietta e camicia sopra, ha salutato la folla con la mano. Lo attendevano in migliaia.

Elisabetta Sgarbi: "Tarantino, oggi realizzo un desiderio"

"Nel '95 ho incontrato per la prima volta Tarantino. Da allora provo a portarlo a Milano, oggi si realizza un desiderio, di Elisabetta come direttrice, editrice e amante del cinema. Gli conferiamo il Premio 'Omaggio al Maestro'", già dato tra gli altri a Carmelo Bene e Wim Wenders. Così Elisabetta Sgarbi per la presentazione di 'Cinema Speculation', edito da La nave di Teseo. Tra le motivazioni del premio il fatto che "i film di Tarantino hanno rivoluzionato la storia della settima arte, mescolando alto e basso", perché "i grandi artisti non copiano, rubano, rubano per creare qualcosa che non si era mai visto prima". Il premio è una scultura di Gerardo Sacco.

Tarantino: "Un film su Berlusconi? Vedremo..."

Un film su Silvio Berlusconi? "We'll see", "Vedremo". Così a LaPresse Quentin Tarantino a LaPresse.