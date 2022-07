Targa per moglie e agente scorta di Dalla Chiesa

Il prossimo 3 settembre, nel quarantesimo anniversario dell'assassinio di Carlo Alberto Dalla Chiesa, il Comune di Milano apporrà in piazza Diaz, vicino alla targa in ricordo del generale, una targa dedicata alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo che furono uccisi con lui nell'attentato mafioso di via Carini a Palermo.

Decisione su proposta di Libera

La decisione della giunta, arrivata dopo la proposta lanciata da Libera, è stata presa come segno del "costante impegno della citta' di Milano a conservare e trasmettere il significato e il valore della memoria". La targa per Domenico Russo e Emanuela Setti Carraro, si legge nella delibera, onorera' "le due persone che, pur consapevoli del pericolo, sono sempre state a fianco di Carlo Alberto Dalla Chiesa, perdendo la vita in quel terribile 3 settembre di quarant'anni fa".