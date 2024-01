Taser alla polizia locale, Michele Albiani (Pd): ci sono delle riserve

Taser alla polizia locale, Michele Albiani (Pd): decisione presa

“A fine febbraio convocherò, in qualità di presidente, una Commissione sicurezza dedicata alla questione della dotazione del taser alla polizia locale, la decisione è stata presa e non dovrebbe esserci un cambio di passo, in quella sede capiremo come far partire la sperimentazione”. Michele Albiani (Pd) parla con Affaritaliani.it Milano della questione che ha provocato alcuni distinguo all'interno della stessa maggioranza di Palazzo Marino, dopo la spinta del “super consulente” alla Sicurezza Franco Gabrielli in merito alla dotazione dei taser anche ai vigili milanesi.



Un anno e mezzo fa, lei è intervenuto in aula a nome del suo gruppo per dire che avreste votato a favore della proposta del centrodestra. Oggi, la sua è una posizione critica. Cos'è cambiato?

“Sono cambiate un po' di cose, ma il momento in cui ho cominciato a pormi delle domande è stato quando c'è stata l'aggressione dei cinque agenti della locale alla trans Bruna. Hanno usato i manganelli, lo spray al peperoncino, allora mi sono chiesto: e se quei vigili avessero avuto in dotazione il taser, come sarebbe andata a finire? Io mi porrei qualche questione in più sulla formazione”.



In che senso?

“L'altro giorno ho fatto passare in aula un ordine del giorno collegato al bilancio per un corso di formazione per la gestione dei rapporti tra polizia locale e minoranze”.



Milano è una città sicura?

“La mia esperienza pregressa rispetto alla commissione Sicurezza è sulla gestione della malamovida, in due anni ho acquisito, come altri colleghi, una certa competenza. Un altro motivo di riserva rispetto al taser è anche perché in quel momento in città c'era una percezione della sicurezza molto peggiore, che aveva contagiato in maniera un po' tossica il dibattito politico, adesso c'è un cambiamento che è sotto gli occhi di tutti, anche se non è ancora azzerata la sensazione di insicurezza dei cittadini. Il sindaco Sala ha chiamato Gabrielli proprio per avere un supporto”.



I vigili hanno recentemente scioperato e voltate le spalle durante l'intervento dell'assessore Granelli...

Penso sia stato un momento sbagliato per fare le rimostranze, si stava commemorando un collega. Massimo rispetto per il sindacato e la polizia locale ma il fatto che nel 2024 abbiamo 4 o 5 volanti la notte in tutta Milano è un problema, bisogna cambiare le regole perché la città è cambiata, bisogna arrivare a un accordo per il benessere dei cittadini.