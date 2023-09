Tassa di soggiorno e autovelox: di cosa hanno parlato Sala e Salvini

Tassa di soggiorno a 10 euro e messa in sicurezza del traffico vicino alle scuole con gli autovelox. È durato un’ora – scrive Il Corriere Della Sera - l’incontro romano «concreto e cordiale» tra il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini e il sindaco Beppe Sala. A tenere banco è stata la sicurezza stradale dopo i tanti incidenti mortali degli ultimi mesi. Nella nota del ministero si parla di interventi per la tutela delle zone sensibili «come nei pressi di alcune scuole, dove si verificherà la possibilità di installare limitatori di velocità». Dove per limitatore di velocità non si intendono dossi o restringimento delle carreggiate, ma autovelox, anche se Salvini non è mai stato un grande amante degli occhi elettronici diffusi in città. Da parte sua il sindaco Sala se da una parte ha sempre affermato di non voler trasformare Milano in una grande zona 30 come Bologna, si è sempre detto favorevole a installare telecamere come deterrente per l’eccessiva velocità. Il punto di mediazione è stato trovato andando a tutelare le aree più sensibili, ossia le scuole.

Trasporti, Salvini ed il finanziamento alla metrotranvia Milano-Limbiate

In materia di trasporti Salvini ha confermato la volontà di contribuire al finanziamento della metrotranvia Milano-Limbiate a rischio per gli extracosti tanto che la gara già pronta dall’estate del 2022 non è stata neanche pubblicata. Le maggiori risorse per aumento dei materiali ammontano a 29 milioni, a cui si aggiungono circa 59 milioni dal Fondo Fsc che prevedeva che il bando fosse aperto prima di giugno scorso. In totale circa 88 milioni. Così come ha assicurato l’interessamento per i finanziamenti del prolungamento della rossa fino a Baggio la cui gara è bloccata da mesi a causa dell’aumento dei materiali.