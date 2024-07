Tassista aggredisce a bastonate un conducente Ncc all'aeroporto di Malpensa

Un tassista ha aggredito a bastonate un conducente Ncc all'aeroporto di Milano-Malpensa. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Giorno, i fatti si sono svolti nel pomeriggio di venerdì presso il Terminal 1. All'origine dell'aggressione un sorpasso azzardato condito da qualche parola di troppo e gestacci. Racconta il conducente: È sceso dalla macchina armato di bastone e mi ha aggredito - ha riferito l'autista Ncc al quotidiano - Sono riuscito a evitare le prime mazzate: sono un istruttore di arti marziali, so come difendermi. Nel movimento, però, ho perso gli occhiali: appena mi sono chinato per raccoglierli, mi ha colpito alla testa. Mi sono alzato e gli ho detto 'sei matto'. Poi ho visto il sangue che colava sul collo e sulla camicia". Il conducente si è trovato poi circondato da altri colleghi del tassista: "Nessuno mi ha aiutato, alcuni mi hanno detto che mi avrebbero picchiato perché ero un Ncc"