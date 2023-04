Taxi: accordo per estendere la guida ai familiari

(imprese-lavoro.com) Estendere le «collaborazioni familiari» per i taxi e rimodulare i turni delle corse così da «coprire parzialmente la quota di domanda che attualmente non è soddisfatta». È questo l’obiettivo dell’accordo – scrive Il Corriere Della Sera - raggiunto ieri in Commissione Taxi a Palazzo Marino tra l’assessora alla Mobilità Arianna Censi e i rappresentanti delle auto bianche.

Da metà aprile e per due mesi sarà aperto il bando per estendere a 16 ore le «collaborazioni familiari», cioè la possibilità che uno stesso mezzo venga guidato anche da un altro componente della famiglia, allargando a un membro la guida e consentendo così che il taxi resti in strada fino a 16 ore. Censi: «Integrare il servizio nelle ore critiche».