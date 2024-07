Taylor Swift a Milano, le regole per i fan: "No laptop e cartelli politici"

Concerto di Taylor Swift allo stadio San Siro di Milano sabato 13 e domenica 14 luglio: nell'impianto milanese non sarà possibile introdurre laptop, bastoni per selfie o power bank più grandi del telefono cellulare. Consentiti solo zainetti che non superino i 35 cm di altezza e i 30 di larghezza, con al massimo due scomparti. Vietati i cartelli politici. Queste le restrizioni previste per i fan della 34enne pop star statunitense. I cancelli apriranno alle 14 di sabato, ma i primi fan sono già accampati in attesa del grande giorno. Come riferisce LaPresse, i supporter ingannano l'attesa preparando i braccialetti dell'amicizia, fatti con perline colorate e lettere, da scambiare con sconosciuti allo stadio, nel segno del senso di comunità tra i fan della songwriter statunitense.

Taylor Swift, esposto Codacons contro la speculazione sul costo dei biglietti

Nel frattempo Codacons ha presentato alla Procura della Repubblica di Milano ed all'Antitrust un esposto con cui si chiede di sanzionare e bloccare le speculazioni sui biglietti, che online sulle piattaforme di secondary ticketing hanno raggiunto persino i 13mila euro. "Si ritiene opportuno segnalare una pratica commerciale che oltre ad essere scorretta potrebbe integrare gli estremi del reato penale di aggiotaggio ai sensi dell'art. 501 c.p." scrive il Codacons nell'esposto. Per tali motivi il Codacons ha chiesto alla Procura della Repubblica di Milano e all'Antitrust di aprire indagini sul caso disponendo il sequestro preventivo dei siti web in questione "atteso il pericolo che la libera disponibilità degli stessi possa protrarre, e anche aggravare, le conseguenze dei reati, e la sospensione provvisoria della commercializzazione dei biglietti sulle piattaforme di secondary ticketing, valutando di irrogare le relative sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 500.000 euro".

Taylor Swift sui social: "Aspetto da tanto tempo di suonare a Milano"

E arrivano anche le parole di Taylor Swift sui social, per preparare la doppia data di questo fine settimana: "Questo tour ha portato con sé tante prime volte... per esempio, non ero mai stata in Svizzera e questo posto è incredibilmente bello e ho apprezzato molto di potermi esibire davanti a due folle meravigliose a Zurigo. E' abbastanza strano pensare che siano rimaste solo sette città in questa parte europea del tour. La prossima è una città dove aspetto da tanto tempo di suonare: Milano!" L'ultima volta fu tredici anni fa, al Forum di Milanofiori