Teatro alla Scala, "A riveder le stelle": il programma

Un secolo di musica e di cultura italiana ed europea: la sera del 7 dicembre Riccardo Chailly alla guida di Orchestra e Coro del Teatro alla Scala sarà l’anima musicale di un racconto sull’opera e sulla danza la cui drammaturgia è stata pensata e trasformata in spettacolo da Davide Livermore e dai suoi collaboratori. Un racconto che nella sera di teatro musicale più famosa del mondo vuole celebrare il ruolo centrale che l’Opera e la Danza hanno avuto non solo per la cultura ma anche per la crescita civile del nostro Paese segnandone in modo decisivo l’identità. La serata raccoglie 25 tra i maggiori cantanti del mondo che hanno voluto partecipare a questa serata senza precedenti, ma anche i ballerini scaligeri protagonisti in tre momenti tra i quali una creazione del neodirettore Manuel Legris.

1. F. Cilea – “Io son l’umile ancella” da Adriana Lecouvreur – Registrazione (3’40”)

2. Inno di Mameli (3’)

3. G. Verdi – Preludio da Rigoletto (2’30”)

4. G. Verdi – “Cortigiani vil razza dannata” da Rigoletto – Luca Salsi (4’30”)

5. G. Verdi – “La donna è mobile” da Rigoletto – Vittorio Grigolo (2’)

6. G. Verdi – “Ella giammai m’amò” da Don Carlo – Ildar Abdrazakov (10’)

7. G. Verdi – “Per me giunto” da Don Carlo – Ludovic Tézier (6’30”)

8. G. Verdi – “O don fatale” da Don Carlo – Elīna Garanča (4’30”)

9. G. Donizetti – “Regnava nel silenzio” da Lucia di Lammermoor – Lisette Oropesa (8’30”)

10. G. Puccini – “Tu, tu piccolo Iddio” da Madama Butterfly – Kristine Opolais (4’)

11. R. Wagner – “Winterstürme” da Walküre – Camilla Nylund, Andreas Schager (14’)

12. G. Donizetti – “So anch’io la virtù magica” da Don Pasquale – Rosa Feola (5’30”)

13. G. Donizetti – “Una furtiva lacrima” da Elisir d’amore – Juan Diego Flórez (5’)

14. (Ballo) Lo Schiaccianoci – Adagio dal Grand pas de deux, Atto II con Nicoletta Manni e Timofej Adrijashenko (5’30”)

15. G. Puccini – “Signore ascolta” da Turandot – Aleksandra Kurzak (2’30”)

16. G. Bizet – Preludio da Carmen (2’30”)

17. G. Bizet – “Habanera” da Carmen – Marianne Crebassa (4’)

18. G. Bizet – “La fleur que tu m’avais jetée” da Carmen – Piotr Beczala (4’)

19. G. Verdi – “Morrò, ma prima in grazia” da Un ballo in maschera – Eleonora Buratto (4’30”)

20. G. Verdi – “Eri tu” da Un ballo in maschera – Geroge Petean (4’30”)

21. G. Verdi – “Ma se m’è forza perderti” da Un ballo in maschera – Francesco Meli (5’30”)

22. J. Massenet – “Pourquoi me réveiller” da Werther – Benjamin Bernheim (3’30”)

23. “Waves” – Ballo con Roberto Bolle (7’)

24. (Ballo) “Verdi Suite” – Estratti dai ballabili da I Vespri siciliani, Jérusalem, Il trovatore – Coreografia Manuel Legris con Martina Arduino, Virna Toppi, Claudio Coviello, Marco Agostino, Nicola Del Freo (7’)

25. G. Verdi – “Credo” da Otello – Carlos Álvarez (5’)

26. U. Giordano – “Nemico della patria” da Andrea Chénier – Plácido Domingo (5’)

27. U. Giordano – “La mamma morta” da Andrea Chénier – Sonya Yoncheva (5’)

28. G. Puccini – “E lucevan le stelle” da Tosca – Roberto Alagna (3’30”)

29. G. Puccini – “Nessun dorma” da Turandot – Jonas Kaufmann (3’)

30. G. Puccini – “Un bel dì vedremo” da Madama Butterfly – Marina Rebeka (4’30”)

31. G. Rossini – “Tutto cangia”, finale da Guglielmo Tell (3’30”) – Eleonora Buratto, Rosa Feola, Marianne Crebassa, Juan Diego Flórez, Luca Salsi, Mirko Palazzi