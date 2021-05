Teatro Dal Verme riapre con concerti "Europa volti di una tradizione"

Il passaggio della Lombardia in ''zona gialla'' permette la riapertura delle sale teatrali. Così giovedì 6 (ore 10 e ore 20) e sabato 8 maggio (ore 17), i concerti già in programma al Teatro Dal Verme di Milano per la 76a Stagione 2020/2021 ''Europa, volti di una tradizione'' dei Pomeriggi Musicali potranno svolgersi nuovamente con il pubblico in sala. La stagione, apertasi a inizio ottobre, dopo i primi due appuntamenti con il pubblico, è continuata in streaming settimanalmente senza saltare alcun appuntamento: adesso, grazie ai protocolli già attivati lo scorso anno e aggiornati alle più recenti disposizioni, l'Istituzione milanese è pronta ad accogliere nuovamente i propri abbonati e tutti gli appassionati nella massima sicurezza, così come gli artisti e tutti i lavoratori del Teatro.

La locandina dei concerti di questa settimana prevede sul podio uno dei più celebri direttori della scuola ungherese, Gábor Takács-Nagy, impegnato in un programma dal titolo ''Musica alata per tempi difficili'' che si apre con l'ouverture dall'Idomeneo di Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), quindi il Divertimento per orchestra d'archi BB118 di Bela Bartók (1881-1945) e la Sinfonia n 101 in Re maggiore Hob: I: 101 ''L'Orologio'' di Franz Joseph Haydn (1732-1809). Protagonista del ''Foyer digitale'' della settimana, sui canali social dei Pomeriggi Musicali da giovedì 6 maggio, è Paolo Speziale, primo contrabbasso dal 2001, che risponderà alle domande del pubblico giunte sui social.

"I Pomeriggi Musicali - sottolinea il direttore generale e artistico Maurizio Salerno - sono pronti ad accogliere il pubblico e a riprendere le esecuzioni dal vivo con gli appuntamenti già previsti in calendario. D'altro canto, non avendo mai interrotto in questi mesi la programmazione dei concerti in Stagione che abbiamo settimanalmente trasmesso in live streaming, eravamo sempre pronti per una riapertura 'naturale', che adesso ci auguriamo possa essere definitiva. Per questo motivo siamo in grado anche di fare un regalo che speriamo sia apprezzato dal pubblico per il mese di giugno: un festival interamente dedicato a Brahms, che offrirà più appuntamenti ogni settimana con solisti e direttori di rilievo internazionale, per ricominciare a fare sempre più musica tutti insieme".