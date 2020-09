Teatro: mancano i consiglieri, fumata nera per il direttore del Piccolo



"Il Consiglio d'Amministrazione del Piccolo Teatro di Milano" che era stato convocato ieri per la designazione del direttore - si legge in una nota - "non ha potuto procedere a tale adempimento, a causa dell'assenza dei due consiglieri espressi dalla Regione Lombardia".



"Il Consiglio d'Amministrazione - continua il comunicato del Piccolo - ha preso atto del fatto che per la prima volta si sarebbero verificate le condizioni per la nomina del direttore con la maggioranza assoluta dei voti ed ha, quindi, delegato il presidente a informare i Soci delle condizioni di perdurante difficolta' a procedere a tale nomina".

"La decisione non spetta a me, io devo solo ratificare o meno la proposta del cda. Spero che ciò accada il prima possibile, l'Europa ci guarda". Lo dichiara il ministro dei Beni culturali e del Turismo, Dario Franceschini, in un'intervista al 'Foglio', a proposito della nomina del direttore del Piccolo Teatro di Milano.