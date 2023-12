Teatro Oscar: "Un bambino per sempre" con Lino Guanciale

“Quando, lacerando la notte di Natale di quasi duemila anni fa, l’angelo di luce apparve ai pastori, disse: «Andate e troverete il bambino avvolto nei panni e posto nel presepio». Non disse: «cercate». Disse subito: «troverete»; e lo disse per affermare che quel bambino era nato esclusivamente per farsi trovare dall’uomo.”

Evento speciale per il Teatro Oscar deSidera di Milano: il quarantesimo anniversario del Teatro de Gli Incamminati si conclude il 15 dicembre con una serata dedicata all’ascolto e alla contemplazione del mistero del Natale. Per l’occasione, Luca Doninelli cura un percorso drammaturgico inedito, che attraversa le meditazioni testoriane apparse sul “Corriere della Sera” e sul settimanale “Il Sabato”, per risalire fino agli splendidi inni ambrosiani.

Lino Guanciale legge Sant'Ambrogio e Testori

Le parole di Testori e Sant’Ambrogio risuoneranno grazie alla voce di un grande interprete della scena italiana, Lino Guanciale, accompagnato dalla partecipazione straordinaria dell’Orchestra Notturna Clandestina diretta da Enrico Melozzi. I testi sono tratti dal libretto "Un bambino per sempre" che raccoglie diversi testi di Giovanni Testori sul tema del Natale (Natale al presepio di Varallo, Preghiera nella notte di Natale).

Percorso drammaturgico a cura di Luca Doninelli con l’Orchestra Notturna Clandestina

diretta dal M° Enrico Melozzi

legge Lino Guanciale

regia Paolo Bignamini

produzione Teatro de Gli Incamminati

Biglietti: intero 30 euro/ridotto 20