Technoprobe: acquista ramo Dis di Teradyne per 85 mln di dollari

Technoprobe, societa' leader nella progettazione e produzione di Probe Card, e Teradyne, azienda leader nella progettazione e produzione di sistemi di testing automatizzati, hanno firmato un accordo vincolante per l'acquisizione da parte di Technoprobe del ramo d'azienda Device Interface Solutions (Dis) da Teradyne con l'obiettivo di "rafforzare le competenze nel mercato dei Printed Circuit Boards e delle interfacce ad alte prestazioni e di consolidare il processo di integrazione verticale del proprio modello di business".

Technoprobe, il closing è previsto entro la prima metà del 2024

La multinazionale di Cernusco Lombardone della microelettronica di precisione e qualità - come riporta il Giorno - è stata fondatanel 1995 in un garage e da febbraio 2022 è sbarcata in Borsa all’Euronext Growth Milan: secondo i termini dell'accordo, Technoprobe paghera' con mezzi propri a Teradyne un importo complessivo pari di 85 milioni di dollari. Il closing e' previsto entro la prima meta' del 2024. Le due societa' hanno annunciato anche l'acquisizione da parte di Teradyne, attraverso una societa' controllata al 100%, di una partecipazione del 10% in Technoprobe mediante la sottoscrizione di azioni di nuova emissione di Technoprobe pari ad una quota dell'8% (fully diluted) e l'acquisizione di azioni pari al 2% (post aumento di capitale) da T-Plus. Inoltre le due societa' annunciano una partnership strategica con l'obiettivo di sviluppare nuove soluzioni di test avanzate per i clienti, supportando la crescita di entrambe le societa' attraverso la condivisione della roadmap tecnologica, lo sviluppo congiunto della tecnologia e le attivita' di co-marketing. Stefano Felici, amministratore delegato di Technoprobe, ha commentato: "Siamo entusiasti di avere l'opportunita' di lavorare ancora piu' a stretto contatto con Teradyne, rafforzando ulteriormente la nostra duratura partnership. L'acquisizione di Device Interface Solutions ci consentira' di ampliare le nostre competenze nel mercato delle Device Interface Board".

"Sviluppo di soluzioni di interfacce innovative"

Ha sottolineato da parte sua Greg Smith, ad di Teradyne: "Siamo entusiasti di lavorare con Technoprobe in quanto l'elevato livello tecnologico delle loro interfacce ci permettera' di incrementare la scalabilita' dei nostri tester e offrire maggiori vantaggi ai nostri clienti. Technoprobe ha un ottimo portafoglio prodotti e ha compiuto significativi investimenti al fine di allinearsi ai trend che stanno guidando il mercato. Il nostro investimento azionario e la partnership strategica riflettono la nostra fiducia in Technoprobe per la creazione di valore sia per i nostri azionisti che per i nostri clienti, attraverso lo sviluppo di soluzioni di interfacce innovative per il mercato in crescita delle interfacce".