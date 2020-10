Telenova, torna Linea d'Ombra con lo "Speciale Quartieri"

Torna Linea d'Ombra, la trasmissione in onda su TeleNova che propone per questa stagione un viaggio attraverso i quartieri di Milano, per raccogliere le segnalazioni dei cittadini (e non solo dei politici) e portare alla luce situazioni di degrado, difficoltà di varia natura (viabilità, decoro urbano, vita nei contesti popolari, temi d’attualità come la ciclabile di viale Monza - Corso Buenos Aires - Corso Venezia o l’utilizzo dei monopattini. Ma anche progetti i di riqualificazione partiti o pronti per il varo. Il format della trasmissione condotta da Adriana Santacroce con il reporter sul campo Jacopo Casoni prevede immagini girate sul posto, arricchite da interviste con cittadini o protagonisti della vita politica dei vari Municipi. Quindi, il dibattito in studio con esponenti dei diversi fronti politici. I telespettatori possono naturalmente interagire inviando sms che vengono mostrati e letti in diretta, commentando l’argomento trattato oppure segnalandone altri. Linea d'Ombra va in onda tutti i venerdì in diretta dalle 20.30