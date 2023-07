Temporale a Milano, sentenze impregnate d'acqua in Tribunale

Forti disagi anche nel Palazzo di Giustizia di Milano a causa del violento temporale. In particolare si segnalano fascicoli di sentenze impregnati d'acqua nell''ufficio sentenze gip', al sesto piano, che e' stato temporaneamente chiuso. Il personale ha 'steso' ad asciugare le sentenze che, spiega il sindacalista Lino Gallo, "per fortuna sono state anche scansionate". Allagati anche gli uffici di alcuni giudici. "Oggi ringraziamo chi non ha voluto la cittadella giudiziaria - dice Gallo all'AGI - lasciandoci in questo palazzo senza antinendio, senza aria condizionata e a rischio allagamenti". Iscriviti alla newsletter