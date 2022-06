Temporali a Milano e Lombardia martedì 28 giugno: allerta meteo

Temporali a Milano e Lombardia martedì: allerta meteo

Allerta meteo per domani in Lombardia. L'ha emanata il Centro Funzionale Rischi della Regione in previsione di temporali e rischio idrogeologico. A partire dalla tarda mattinata di domani, perturbazioni provenienti dalla Spagna porteranno condizioni di instabilita' con possibili precipitazioni.

Temporale a Milano: Seveso e Lambro sorvegliati speciali

Nella giornata di martedì 28 giugno previsto infatti temporale a Milano con rischio idrogeologico sul bacino della città. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato l'avviso di criticità gialla (moderata) a partire dalle 12 di martedì 28 giugno; l'allerta cesserà con le prime ore dell'alba di mercoledì. Sorvegliati speciali il Seveso e il Lambro, sarà attivo il centro operativo comunale della protezione civile per monitorare i corsi d'acqua