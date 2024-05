Milano, cavo teso in strada: 24enne condannato a tre anni

È stato condannato a tre anni di reclusione Alex Baiocco, uno dei tre giovani fermati per avere teso un cavo d'acciaio ad altezza uomo in viale Toscana a Milano nella notte tra il 3 e il 4 gennaio scorsi. Lo ha deciso il gup Sonia Mancini, davanti al quale il 24enne è stato giudicato con il rito abbreviato. L'amico Michele Di Rosa, 18 anni, ha invece patteggiato 2 anni e 6 mesi. Entrambi i giovani, accusati di blocco stradale, nel corso dell'udienza hanno chiesto scusa per quel gesto che aveva fatto finire Baiocco in carcere e Di Rosa ai domiciliari. Il pm di Milano Enrico Pavone, che aveva chiesto per entrambi il rito immediato, aveva proposto per il 24enne una pena a tre anni quattro mesi. Per il terzo complice, 17enne, procede il Tribunale dei Minori.