Tennis, Sala: ospitare la Coppa Davis a Milano sarebbe un sogno

Tennis, Sala: ospitare Coppa Davis a Milano sarebbe un sogno

Telefonata tra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il presidente di Federtennis Angelo Binaghi per portare in citta' la Coppa Davis nel 2025. A margine dell'inaugurazione dei mercati in piazza Duomo. "Non so quanto sia concreta l'ipotesi - spiega Sala - Binaghi mi ha chiamato per capire il nostro interesse e il nostro interesse e' enorme. Sarebbe una cosa prestigiosa, a Binaghi ho detto che se c'e' spazio non solo aiuto ma sono felicissimo, pero' e' chiaro che bisogna fare delle partite che si possono portare a casa. Lui credo che ci stia lavorando, riflettendo. E' chiaro che sarebbe un sogno".

Tennis, Sala: serve una candidatura forte

A chi gli chiede se quindi il capoluogo lombardo ha intenzione di candidarsi, il primo cittadino conferma: "Si, ma ripeto, deve essere una candidatura forte, senza fare brutte figure. A noi interesserebbe eccome". Sala non vede particolari problemi, a partire dalle strutture che potrebbero ospitare le gare: "Quello e' il meno, se c'e' interesse si fa".