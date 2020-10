Tensioni al Cpr di via Corelli, proteste con estintori e alcuni contusi

Una protesta si e' scoppiata nel pomeriggio nel Cpr (Centro permanente per i rimpatri) di via Corelli a Milano. Secondo quanto riferito dalla Questura, intorno alle 16, in due sezioni diverse della struttura i migrati presenti, in attesa di essere espulsi dal territorio italiano, hanno preso alcuni estintori e li hanno svuotati generando confusione. L'intervento delle Forze dell'Ordine ha riportato la situazione sotto controllo. Nel corso della protesta due migranti di 22 e 23 annisono rimasti leggermente feriti e sono stati portati all'ospedale Fatebenefratelli mentre altri due sono stati medicati su posto. In un secondo momento successivo alcuni ospiti approfittando della situazione caotica avrebbero tentato di allontanarsi dal Cpr.