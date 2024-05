Tensioni per Israele, salta il convegno alla Statale di Milano

Il conflitto tra Israele e Palestina continua a generare tensioni anche a Milano. Il Foglio rivela che un convegno che avrebbe dovuto tenersi alla Statale è saltato per le troppe minacce ricevute: ''Israele: storia di una democrazia sotto attacco. Terrorismo, propaganda e antisemitismo 4.0. La sfida all'Occidente''. Era questo il titolo del convegno che alla Statale di Milano avrebbe dovuto tenersi il 7 maggio -si legge sul Foglio-, con la proiezione del docufilm #NOVA sul massacro commesso dai terroristi di Hamas al Nova Festival lo scorso 7 ottobre. Organizzato da Cristina Franco, presidente Associazione Italia Israele di Savona, il convegno avrebbe dovuto aprirsi con i saluti del rettore, Elio Franzini, e poi gli interventi di Hillel Neuer, direttore esecutivo UN Watch; Marco Cuzzi della Statale, Alessandra Veronese dell'Università di Pisa, fino alla testimonianza di Alexandre Del Valle sulla Fratellanza Musulmana in Europa. Niente da fare''. ''Dopo giorni di intimidazioni da parte di collettivi e gruppi anti israeliani gli organizzatori hanno deciso di annullare l'evento'', ha spiegato il direttore del Foglio Claudio Cerasa.

Il presidio contro l'antisemitismo davanti al Comune

Nel frattempo domenica in piazza Scala è previsto un presidio contro l'antisemitismo. A promuoverlo è, come annunciato in Consiglio comunale, il consigliere dei Riformisti ed esponente della comunità ebraica, Daniele Nahum, candidato con Azione alle elezioni europee. "Dopo l'aggressione ai danni della Brigata ebraica durante il 25 aprile, il pericolo dell'antisemitismo è sempre più preoccupante - spiega Nahum in una nota -. Per questo abbiamo convocato un presidio in risposta a questo clima insopportabile. Ci vediamo questa domenica in Piazza della Scala, il luogo è ancora da confermare". L'appello a partecipare è rivolto a tutte le forze politiche. "Estendiamo l'invito a chiunque voglia unirsi e mi auguro che la lista, di chi si schiera fermamente contro l'antisemitismo sia sempre più ampia", conclude.

L'incontro tra le comunità ebraiche di Roma e Milano ed il capo della Polizia

Nella giornata di giovedì, infine, le comunità ebraiche di Roma e Milano hanno incontrato il Capo della Polizia. Victor Fadlun e Walker Meghnagi sono stati ricevuti da Vittorio Pisani per fare il punto della situazione sulla sicurezza delle rispettive comunità. I presidenti Fadlun e Meghnagi hanno colto l'occasione per ringraziare il Prefetto Pisani per la stretta collaborazione e il dialogo continuo e, tramite lui, esprimere apprezzamento e gratitudine verso l'operato delle forze dell'ordine. Le Comunità ringraziano per la costante attenzione e collaborazione i Prefetti di Roma e Milano, Lamberto Giannini e Claudio Sgaraglia.