Tenta di uccidere la compagna incinta dandole fuoco: tragedia nel Pavese

Ha tentato di uccidere la convivente incinta del secondo mese bruciandola viva con dell'alcool: dramma a Vellezzo Bellini, nel Pavese, dove sono intervenuti i carabinieri per arrestare un 41enne romeno per tentato omicidio. La donna è ricoverata al Niguarda di Milano in prognosi riservata con ustioni sul 50 per cento del corpo.