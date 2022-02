Tenta di uccidere la moglie con una mannaia: fermato dalla figlia

Un uomo di 67 anni ha cercato di uccidere la mogile con una mannaia, ma la figlia della coppia è intervenuto salvando la donna. I fatti si sono svolti sabato 13 febbraio a Bareggio, nel Milanese. Il 67enne italiano è stato poi arrestato dai carabinieri di Abbiategrasso. secondo i militari, la follia è esplosa nell'abitazione di famiglia: il 67enne ha brandito la mannaia scagliandosi contro la 57enne, che ha colpito alla testa e alla fronte cogliendola di sprovvista. Fortunatamente c'era la figlia 25enne che ha disarmato il padre. L'uomo è stato portato a San Vittore. Secondo quanto riferisce MilanoToday, il 67enne era in uno stato depressivo, acuito da alcune spese improvvise che avrebbe dovuto sostenere. La 57enne è stata portata in ospedale con importanti ferite da taglio, ma non sarebbe in pericolo di vita.