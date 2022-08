Tenta rapina in un negozio a Varese, arrestato irregolare

Nella serata del 18 agosto gli agenti della polizia di Stato di Varese hanno arrestato di un soggetto per il reato di tentata rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale, commessa all'interno del negozio di abbigliamento "Zara" sito in via V. Veneto. Nello specifico, alle ore 19 circa, la centrale operativa ha inviato una volante su segnalazione di un furto presso il reparto di abbigliamento dove un uomo stava tentando di fuggire con la refurtiva.

L’uomo imprecava contro agente penitenziario

Immediatamente giunti sul posto, gli agenti della Questura hanno individuato un uomo con addosso un giubbotto di colore verde con ancora l'etichetta e con una borsa piena di indumenti appena rubati, il quale imprecava contro un agente della polizia penitenziara, fuori dal servizio, che passava di li' per caso e che, nell'immediatezza era riuscito a bloccarne l'uscita dal negozio.

Agente ferito nello scontro con il malvivente

Nello scontro con il malvivente, l'agente riportava delle lievi abrasioni causate dal tentativo del reo di guadagnarsi la fuga. Durante le fasi concitate della colluttazione, veniva contattato da altri clienti presenti il 112 nue, determinando quindi l'arrivo provvidenziale della volante. La merce, tutta non danneggiata e quindi rivendibile, è stata riconsegnata al negozio. L'uomo, irregolare sul territorio nazionale e sprovvisto di documento di identità', e' stato arrestato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria in quanto indiziato dei reati di tentata rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.