Tentata rapina a un venditore di fiori, arrestato un 37enne

Un 37enne italiano è stato arrestato per tentata rapina aggravata ai danni di un venditore ambulante di fiori. L'aggressione è avvenuta nei pressi di un fast food di Somma Lombardo, in provincia di Varese. Il 37enne ha avvicinato la vittima con la scusa di scambiare due chiacchiere e poco dopo lo ha afferrato al collo e gli ha puntato una pistola in faccia e a un fianco.

L'inseguimento e l'arresto dei carabinieri

La vittima, di nazionalità straniera, si è divincolata ed è scappata, riuscendo a chiamare il 112. I carabinieri hanno bloccato l'aggressore mentre era ancora intento a inseguire la vittima. Da successivi controlli è emerso che la pistola era una riproduzione di un'arma semi automatica priva di tappo rosso. Il rapinatore è stato arrestato e portato nel carcere di Busto Arsizio.