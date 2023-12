Tentato assalto portavalori sulla Milano-Torino

Assalto a un portavalori questa mattina sulla statale 125, vicino al bivio per Tertenia, in Ogliastra. Durante l'azione dei malviventi sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco. Alcune auto sono state incendiate e una colonna di fumo si è levata sulla statale che al momento è stata bloccata. Non ci sarebbero feriti. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Jerzu e il personale del 118

Tentato assalto portavalori, code sull'autostrada

L'autostrada A4 Torino-Milano resta chiusa per un tratto in entrambe le direzioni dopo il tentativo di bloccare il portavalori. In direzione Torino l'autostrada è chiusa tra Marcallo-Mesero (Milano) e Novara Est, in direzione Milano tra A26 Biandrate (Novara) e Marcallo Mesero. Una coda di 6 chilometri viene segnalata tra Novara Ovest e Marcallo Mesero in direzione Milano.