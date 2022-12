Termovalorizzatore a Brescia: botta e risposta tra Dem e Gelmini

Botta e risposta tra Mariastella Gelmini, di Azione, e il segretario regionale del Pd, Vinicio Peluffo. La campagna elettorale si scalda. Infiammata dall’accordo tra i Dem e i Cinque Stelle, suggellato dal voto online degli attivisti.

Gelmini: "Caro Peluffo, la politica del no a tutto è dannosa"

Al centro della diatriba il tema dei termovalorizzatori. Il primo a lanciare l’attacco è Vinicio Peluffo che, ieri sera, a margine dell’evento tenutosi al Teatro Parenti con protagonisti Moratti, Calenda e Renzi, ha duramente criticato la scelta dell’ex vice-presidente di Regione di affiancarsi al Terzo Polo. Con cui – si legge nella nota – troverà solo la sconfitta. Gelmini risponde su Twitter: “Caro Vinicio Peluffo, potresti andarci tu a Brescia con i prossimi alleati grillini: potreste spiegare quanto sia stupido dire no ai termovalorizzatori o quanto sia dannosa la politica del no a tutto. Sai, c’è sempre da imparare qualcosa”.

Gelmini, l'attacco ai dem sull'alleanza con i Cinque Stelle

Gelmini continua, questa volta tirando in causa Majorino: “Gli italiani e i lombardi conoscono la verità: vi siete alleati con chi – per il termovalorizzatore di Roma – ha fatto cadere il governo Draghi. Ve ne siete dimenticati?

Replica Majorino: "Balla totale quella che non vogliamo i termovalorizzatori"

Majorino non si fa attendere. E digita in risposta a Gelmini: “Peccato è una balla totale quella che non vogliamo i termovalorizzatori. A Brescia poi dove lavoriamo con il grande sindaco Del Bono”.

Del Bono guiderà lista PD a Brescia

Ed è notizia di poche ore che il sindaco guiderà la lista del Pd a Brescia. Lo ha annunciato il candidato del centrosinistra alle regionali in Lombardia, Pierfrancesco Majorino, a margine della conferenza programmatica dem organizzata questa mattina allo scalo Farini di Milano.