Terna femminile per i riformisti. Ecco i nomi per Sala. Inside

di Fabio Massa



Sarà una testa di lista tutta femminile quella riformista per Beppe Sala. E dunque, secondo quando può anticipare Affaritaliani.it Milano, l’ordine sarà questo: Giulia Pastorella, Laura Specchio e Alessia Cappello (in foto). Pastorella è esponente di Azione, Laura Specchio arriva dall'esperienza dei civici e Alessia Cappello da Italia Viva.



Si sta verificando la possibilità di mettere una terna tutta femminile a cui far seguire una terna tutta maschile per rispettare la parità di genere. Domani si terrà la presentazione ufficiale.



fabio.massa@affartaliani.it