Terremoto alla Simico. Olimpiadi, il governo azzera tutto. Il decreto

A voler essere buoni lo si potrebbe definire "depotenziamento". A essere cattivi, invece, "siluramento". Di certo non è una buona notizia per la Simico, la società che dovrebbe realizzare le infrastrutture di Milano Cortina, il decreto legge varato dal Mit (leggasi Matteo Salvini) e firmato dalla presidenza della Repubblica.

Olimpiadi Milano Cortina, cosa dice il provvedimento di Salvini

Fa sapere il ministero: "Il provvedimento, illustrato dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, prevede tre punti fondamentali. Individua ANAS quale soggetto attuatore di cinque interventi (relativi a infrastrutture stradali) per velocizzare l’attuazione di alcuni interventi strategici connessi ai giochi olimpici; modifica la governance della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., affidandole competenze ampliate e puntuali per consentire maggiori capacità decisionali e operative; razionalizza e aggiorna l’impianto commissariale delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi, al fine di consentirne l’esecuzione in tempi rapidi e coerenti con l’impegno internazionale".

Olimpiadi, cambia la governance: nella partita entra Anas

Tutto bello? Più o meno. Perché il decreto mette mano alla governance. Cinque membri, tre designati dal ministero, uno da Regione Lombardia, uno dalla Regione Veneto. Prima domanda: resisterà l'attuale amministratore delegato Luigivalerio Sant'Andrea? In molti dicono che è improbabile, tutto si gioca adesso. Due settimane per le designazioni, un mese per la scelta dei nuovi vertici. Ma tutto dipende dal ministero. Seconda considerazione. Chiunque sarà al vertice, lo sarà ampiamente depotenziato, perché nella partita entra pesantemente Anas. Il decreto legge infatti, all'articolo 3 nomina "l'amministratore delegato pro tempore di ANAS S.p.a., dalla data di entrata in vigore del presente decreto, quale commissario straordinario per la realizzazione" di tutta una serie di opere stradali, con relativa dotazione finanziaria.

Insomma, Simico è stata scossa da una serie di terremoti, a partire dal conflitto aperto sulla pista di bob. E adesso arriva il cambio dei vertici. La strada per le Olimpiadi è sempre più accidentata e chissà se basterà l'Anas ad aggiustarla.