Terremoto dopo l'addio di Gelmini: verso il rimpasto di Giunta? Inside

Era prevedibile che anche Alessandro Mattinzoli avrebbe fatto un passo indietro da Forza Italia, dopo che Mariastella Gelmini ha ufficialmente rotto con gli azzurri. Una rottura che era nell'aria da tempo, ovvero da quando Silvio Berlusconi aveva scelto di dare il bastone del comando alla sua arci-nemica Licia Ronzulli, da sempre assai vicina a Matteo Salvini e alle istanze leghiste.

Una posizione non sostenibile per Mariastella Gelmini che invece aveva sempre prediletto la linea opposta. L'ultima goccia: la caduta del governo Draghi, con la Gelmini e la Ronzulli che quasi arrivano alle mani. La discordia si è tramutata in una frattura netta.

Gelmini potentissima in Lombardia

Il problema è che in Lombardia l'addio di Mariastella Gelmini è un fatto politico di non poco conto, visto che la ministra ancora in carica è stata per due volte coordinatrice regionale, potentissima, e ha nominato per lunghissimi anni non solo esponenti politici a tutti i livelli, ma ha anche piazzato i propri uomini in tutti i gangli del potere.

Il primo a lasciare è dunque Alessandro Mattinzoli, assessore bresciano alla Casa, che era stato imposto da Gelmini e che è sempre stato uno dei suoi più fedeli uomini.

Gelmini, due problemi per Fontana. E il caso-Moratti è sullo sfondo...

A questo punto ad oggi Attilio Fontana ha però non un problema ma due. Il primo è capire che cosa fare delle deleghe di Alessandro Mattinzoli, e dunque se riconfermarle oppure se avocarle a sé. E questa potrebbe essere una soluzione. La seconda è invece se inserire in un pacchetto complessivo il riassetto della Giunta che scade a marzo 2023 con le prossime regionali. In questo riassetto si andrebbe a ricomporre o a definitivamente sanare la frattura con Letizia Moratti, che da tempo scalpita per diventare Governatrice. Le prossime settimane saranno decisive anche perchè il voto si avvicina e questa è una grana in più da risolvere per la coalizione di centrodestra.

