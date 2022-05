Terremoto Fi: Ronzulli coordinatore lombardo. Gelmini sul piede di guerra

Lo sfogo di Mariastella Gelmini

Mariastella Gelmini sapeva che stava per arrivare la tempesta. E che ormai il contrasto con Licia Ronzulli era insanabile, la frattura troppo profonda. Così - come racconta in esclusiva il Foglio - si era sfogata all'evento organizzato da Mara Carfagna con Antonio Tajani. "Vuole cacciare Massimiliano Salini, sfregia i miei uomini", gli diceva. E Tajani a negare che la parlamentare più vicina a Berlusconi e anche a Salvini avrebbe rimosso il coordinatore regionale lombardo: non sapeva (gravissimo) o non voleva lasciar trapelare nulla? Fatto è che poco dopo l'ora di cena, è arrivato il cambio. Così come pronosticato proprio da Mariastella Gelmini, con una nota del partito. "Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha nominato l'onorevole Massimiliano Salini 'Responsabile per i rapporti con le associazioni imprenditoriali e gli imprenditori'".

Il cambio al vertice lombardo di Forza Italia

Non è neanche un promoveatur ut amoveatur. E' solo un amoveatur: Berlusconi ringrazia quindi Salini "per il grande lavoro svolto in qualità di commissario regionale di Forza Italia per la Regione Lombardia". In conseguenza del nuovo incarico a Salini, conclude la nota, "il Presidente Berlusconi nomina nuovo commissario di Forza Italia per la Regione Lombardia la Senatrice Licia Ronzulli. A lei i migliori auguri di buon lavoro per questo rilevante impegno in una Regione decisiva per Forza Italia e per tutto il centrodestra". Dunque, da oggi, anche nel ruolo apicale lombardo c'è l'indicazione chiara di chi comanda: Licia Ronzulli. Ma nel partito pare proprio che la battaglia sia solo all'inizio.

