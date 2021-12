Terremoto in Lombardia, epicentro nella Bergamasca

Paura e allarme a Bergamo per la scossa di Terremoto di magnitudo 4,4 registrata a Bonate Sotto a una decina di chilometri dal capoluogo. Il sisma e' stato avvertito distintamente in citta' e in tutta provincia. Tante le chiamate ai Vigili del fuoco e alle forze dell'ordine ma per ora non si segnalano danni.

Terremoto, commenti sui social: "Sembravano le montagne russe"

Il terremoto delle 11.34 è stato sentito molto chiaramente anche a Milano ed in Brianza. Numerose le testimonianze su twitter: "Sembrava di stare sulle montagne russe". "E' volato il mouse del pc"; ""Mai sentita una cosa simile a Milano"; "E' tremato tutto".

Areu: "Nessun intervento sanitario a Milano per il terremoto"

Per il momento a Milano non e' stato effettuato "alcun intervento sanitario di soccorso correlato al terremoto". Lo comunicano fonti dell'Areu, l'Agenzia regionale di emergenza lombarda, all'AGI.

Terremoto, a Treviglio una scuola evacuata

La scossa di Terremoto si e' sentita molto forte anche a Vimercate, in Brianza, dove testimonianze raccontano di lampadari che si sono mossi, specchi traballanti, scaldabagni tremanti e fioriere che si sono spostate di alcuni centimetri. Di fronte ad un locale supermercato ci sarebbe stato anche lieve incidente stradale provocato proprio dal panico suscitato dal sisma. Alcuni cittadini sono addirittura scesi per strada per paura dei crolli. A Treviglio a pochi chilometri dall'epicentro del sisma, gli studenti della scuola superiore Isis Zenale e Butinone sono stati evacuati.