Terrore a Milano nella notte. Due uomini accoltellati

Come riporta Milano Today, citando agenzia regionale di emergenza urgenza, due uomini sono stati accoltellati in Piazza Carbonari a Milano (in zona viale Marche) nella notte tra martedì e mercoledì 9 novembre. Entrambi i feriti sono stati accompagnati in codice rosso nei pronto soccorso del Niguarda e del Policlinico.

L'accaduto prima delle 3 in Piazza Carbonari

Tutto è accaduto poco prima delle 3, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Non si conoscono ancora bene i dettagli della vicenda. Secondo una prima ricostruzione sembra che il 21enne sia stato raggiunto da alcuni fendenti all'addome mentre l'altro uomo ha riportato alcune ferite lacero-contuse alla coscia. Gli agenti della questura stanno ricostruendo quanto accaduto.