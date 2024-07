Terzo matrimonio per Galliani: a 80 anni sposa Helga Costa

Terzo matrimonio per Adriano Galliani che alle soglie degli ottanta anni convola a nozze con la fidanzata Helga Costa Cordeiro Costa, cinquantasettenne spagnola di origini brasiliane che gli sta accanto dal 2011. Come riferisce il quotidiano Il Giorno, dall'albo pretorio del Comune di Milano si apprende che il matrimonio sarà celebrato a Monza. Sono le terze nozze per Galliani, precedentemente sposato con Daniela Rosati e con Malika El Hazzan.