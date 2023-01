Terzo Polo, Lisa Noja guiderà la lista. "Pronta a occuparmi di sanità"

"Sono felice di comunicarvi che ho deciso di accettare la proposta di Matteo Renzi e Carlo Calenda di guidare la lista del Terzo Polo a Milano a sostegno della candidatura in Regione di Letizia Moratti". Lo scrive sul suo profilo Facebook, Lisa Noja, parlamentare di Italia Viva nella scorsa legislatura. "

Noja: “Una scelta sulla quale ho molto riflettuto”

È una scelta sulla quale ho molto riflettuto, e alla fine ho deciso di mettermi a disposizione della mia Lombardia perché spero di poter dare il mio contributo, quello fatto di passione e impegno. In questi 5 anni passati in parlamento mi sono occupata moltissimo di sanità in una fase del nostro Paese di emergenza straordinaria. Questo mi ha consentito di costruire un bagaglio di esperienza che vorrei mettere al servizio di regione Lombardia - ha aggiunto -. Nel lavoro parlamentare ho imparato come il dibattito su questi temi richieda un approccio pragmatico diverso dallo scontro ideologico visto in questi anni. Questo è e sarà il mio approccio, al fianco di Letizia Moratti, una donna che è riuscita a lanciare segnali di cambiamento nella sanità lombarda, intervenendo nel momento più buio e che ha avuto il coraggio di dimettersi in aperto contrasto all' ammiccamento del governo al mondo no vax, su cui Fontana è stato del tutto silente".

Noja: “Fase di grande crescita per Terzo Polo”

"Il Terzo Polo sta vivendo una fase di grande crescita e le elezioni lombarde saranno un importantissimo banco di prova per noi. Per questo abbiamo bisogno di tutti voi. Io ho bisogno di voi, del vostro supporto e del vostro sostegno. Chiunque volesse darci una mano può contattarmi, anche tramite social.