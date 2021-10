Teschi sulle statue: il blitz notturno fa tre "vittime" anche a Milano

Anche Milano colpita nella notte dal blitz ancora senza rivendicazione che ha portato a "incappucciare" tre statue con un teschio in cartapesta circondato da foglie e con una X sulle labbra. "Vittime" sono state le sculture dedicate ad Alessandro Manzoni in piazza San Fedele, a Leonardo da Vinci in piazza della Scala e a Francesco Hayez in Brera. L'azione, che potrebbe contenere un messaggio ambientalista, è avvenuta nella notte ma già al mattino i teschi erano stati rimossi. Analoghi blitz si sono registrati a Napoli, Verona, Venezia