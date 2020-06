Test sierologici, Diasorin e San Matteo fanno ricorso contro il Tar

La Fondazione Policlinico San Matteo di Pavia e Diasorin hanno depositato un ricorso al Consiglio di Stato per chiedere l'annullamento della sentenza del Tar della Lombardia, dell'8 giugno, che aveva demolito l'accordo tra Policlinico e societa' (produttrice di test diagnostici per il Covid). In pratica Diasorin aveva stipulato un contratto con il San Matteo di Pavia e la Regione Lombardia per la creazione di test sierologici certificati. E il Tar nel merito aveva annullato gli atti amministrativi formati dalla Fondazione San Matteo e il conseguente contratto stipulato con la Diasorin. Con il ricorso depositato oggi, e' stata proposta anche istanza cautelare di sospensione del provvedimento del Tar in attesa del giudizio di merito.