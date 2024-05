Testamento colombiano del Cav, Gasparri: interrogazione in Vigilanza su Report

"In Colombia e' stato arrestato, poche ore fa, Marco Di Nunzio, un presunto imprenditore torinese indagato dalla Procura di Milano per il falso testamento colombiano del presidente Berlusconi. Iniziativa del Procuratore capo, Marcello Viola, e della pm Roberta Amadeo, che hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini. Di Nunzio e' ora in un carcere colombiano. Si tratta dello stesso personaggio che il programma 'Report', condotto da Sigfrido Ranucci, ha lungamente intervistato alcuni mesi fa. La parziale presa di distanza dal soggetto non toglie la gravita' di uno spazio enorme del servizio pubblico radiotelevisivo offerto a questo signore, che ha raccontato cose palesemente false su un inesistente testamento a suo favore che Berlusconi avrebbe fatto recandosi, addirittura, in Colombia". A dirlo e' il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

Gasparri: ulteriore inquietante pagina di Report e di Ranucci

"Perche' Ranucci fa queste operazioni? Chi e' il mandante di questa autentica disinformazione? Quali sono le complicita'? Sulla base delle notizie che acquisiro' su questa inchiesta - annuncia - mi riservo di presentare un esposto alla magistratura per segnalare questo ulteriore comportamento scandaloso di Ranucci e di Report. Voglio sapere se i vertici Rai intendono intervenire su questa vicenda perche' rischiano di essere coinvolti anche loro dalle responsabilita' legali di quanto e' avvenuto". "L'ennesima vicenda vergognosa. Il servizio pubblico offre ogni giorno prove di eccellenza, accanto alle quali si registrano episodi oscuri, di cui bisogna capire i responsabili. C'e' sicuramente - dice ancora l'esponente FI - una rete fitta di complicita' dietro questa vicenda torbida. E noi vogliamo chiarezza. Ovviamente, oltre a preparare un ennesimo esposto alla magistratura, ho presentato un'interrogazione in Vigilanza e credo che su questo punto sia indispensabile un approfondimento urgente nell'organo parlamentare competente. Questa ulteriore inquietante pagina di Report e di Ranucci, che sta portando a degli arresti, getta ulteriore discredito su questa sacca del servizio pubblico radiotelevisivo".